Мэттью Макконахи впервые получил аттестат средней школы

Мэттью Макконахи родился в маленьком городке Ювальде в Техасе. Когда ему исполнилось одиннадцать лет, его семья переехала в город Лонгвью на северо-востоке штата. Начав посещать местную школу, будущий артист стал невероятно популярен, однажды его даже выбрали «самым красивым» учеником старших классов.

Когда Макконахи начал обучаться в колледже, он так и не забрал свой школьный аттестат. Но неожиданно спустя больше трех десятков лет 49-летний актер вернулся в Лонгвью, чтобы наконец получить важный документ. Попутно звезда фильмов «Интерстеллар» и «Темная башня» выступил перед выпускниками школы.

«Тридцать один год назад я был таким же, как вы, выпускником Лонгвью. Я добился успеха, и могу назвать самую важную его предпосылку. Единственное, что мы должны защищать и никогда не выставлять на продажу – это наше сердце», – цитирует Мэттью портал News Journal.

Свой родной Техас Макконахи не забывает. В конце октября, на День благодарения, в городе Хьюстон артист устроил обед для тех, кто должен был работать в этот важный для американцев праздник – полицейских, пожарных, диспетчеров спасательной службы и сотрудников скорой помощи. Все эти люди принимали активное участие в устранении последствий разрушительного урагана Харви.