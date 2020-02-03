Киану Ривз и другие: стало известно, кто будет вручать «Оскара»

Как и в прошлом году, на церемонии не запланированы ведущие.

В этом году было решено оставить прошлогодний формат ведения «Оскара» без ведущих. Поочередно на сцену выйдут киноактеры и вручат заветные статуэтки своим коллегам, сообщает официальная страница киноакадемии в Twitter.

В частности, почетную миссию доверили Пенелопе Крус, Киану Ривзу, Сигурни Уивер, Дайане Китон, Джеймсу Кордену, Шайу Лабафу, Стиву Мартину, Джорджу Маккею, Майе Рудольф, Заку Готтзагену и Бени Фельдштейну.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.

В мероприятии примет участие Билли Айлиш, которая ранее собрала почти все главные награды премии «Грэмми». 18-летняя звезда выиграла в номинациях: «Лучший новый артист», «Лучшая песня года», «Лучшая запись года», «Альбом года», «Лучший поп-альбом». Ей удалось обойти лавную соперницу премии 31-летнюю певицу Лиззо, которая изначально претендовала на восемь наград, но в итоге получила только три.