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Джон Траволта нашел исторический ляп в фильме «Однажды в… Голливуде»

По словам актера, главные герои картины летят на самолете, который еще не был выпущен в эксплуатацию на тот момент.

Джон Траволта нашел исторический ляп в фильме «Однажды в… Голливуде»
Джон Траволта растрогался новым фильмом Тарантино. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Голливудский актер Джон Траволта нашел ошибку в недавно вышедшем фильме своего друга Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» (если помните, эти две звезды навсегда связаны картиной «Криминальное чтиво»). Как человек, обожающий авиацию, 65-летний артист вычислил, что в картине есть неточность, связанная с самолетом.

«Леонардо (Ди Каприо, — прим. авт.) едет домой из Италии или где он там был, и рассказчик говорит, что он взял 747 («Боинг», — прим. авт.), — цитирует Траволту издание The Wrap. — Хорошо, если у 747-го был хотя бы испытательный полет в феврале 1969 года, но он вступил в эксплуатацию только в январе 1970-го. У них девять месяцев пропущено! Он был бы на «Боинге-707»!»

Сам Джон приехал в Голливуд именно в 1969 году, поэтому воссоздание той эпохи на экране вызвало у него множество эмоций.

«Я помню, как мне было страшно от того, что убили Шэрон Тейт. Я был в том моменте вместе со всеми остальными зрителями, и это то, что так здорово в Квентине, как режиссере. Как и в случае с «Бесславными ублюдками», он как бы исправляет нашу историю», — сказал Траволта.

Напомним, что одной из сюжетных линий «Однажды в… Голливуде» является убийство актрисы Шэрон Тейт, произошедшее в 1969 году. Но, благодаря действиям персонажей Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, в фильме Тарантино этого жуткого преступления не случается, и звезда остается жива.

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Джон Траволта нашел исторический ляп в фильме «Однажды в… Голливуде»
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