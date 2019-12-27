НОВОСТИ

«Кошки» больше не рассчитывают на «Оскар»

С сайта кинокомпании пропали все упоминания о мюзикле и кинонаграде.

«Кошки» больше не рассчитывают на «Оскар»
Кошки. Фото: Universal Pictures

Фильм «Кошки» был неоднозначно встречен в прокате, а его кассовые сборы уже называют провальными, но окончательный итог можно будет подводить только после премьеры картины в России, которая состоится в следующем году.

Однако издание Variety опубликовало сведения, согласно которым Universal Pictures убрала все упоминания «Кошек» со своего промо-сайта. Почему это произошло, пока неизвестно, официальной информации от компании не поступало. Но слухи уже ходят о том, что, возможно, компания просто не верит в успех киноадаптации на предстоящем «Оскаре», хотя мюзикл вполне может получить «Золотой глобус» за лучшую песню.

На сайте компании изначально было семь фильмов, среди которых «Мы», «1917», «Квин и Слим», «Как приручить дракона 3», «Эверест», «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Кошки». Но 25 декабря мюзикл исчез, а вместе с ним и список номинаций.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Кошки»Universal Picturesмюзикл
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кошки» больше не рассчитывают на «Оскар»
Интересно?
Поделись с друзьями: