«Кошки» больше не рассчитывают на «Оскар»

Фильм «Кошки» был неоднозначно встречен в прокате, а его кассовые сборы уже называют провальными, но окончательный итог можно будет подводить только после премьеры картины в России, которая состоится в следующем году.

Однако издание Variety опубликовало сведения, согласно которым Universal Pictures убрала все упоминания «Кошек» со своего промо-сайта. Почему это произошло, пока неизвестно, официальной информации от компании не поступало. Но слухи уже ходят о том, что, возможно, компания просто не верит в успех киноадаптации на предстоящем «Оскаре», хотя мюзикл вполне может получить «Золотой глобус» за лучшую песню.

На сайте компании изначально было семь фильмов, среди которых «Мы», «1917», «Квин и Слим», «Как приручить дракона 3», «Эверест», «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Кошки». Но 25 декабря мюзикл исчез, а вместе с ним и список номинаций.