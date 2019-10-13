КИНО

Пэлтроу с трудом вспомнила о своей роли в «Человеке-пауке»

В боевике она появилась всего на несколько секунд в самом конце ленты.

Пэлтроу с трудом вспомнила о своей роли в «Человеке-пауке»
Гвинет Пэлтроу Фото: globallookpress.com

Картины киновселенной Marvel трудно представить без 47-летней американской актрисы Гвинет Пэлтроу. Она появилась еще в самом первом фильме супергеройского мира – «Железный человек», который вышел на экране в 2008-м.

С того момента исполнительница роли возлюбленной Тони Старка Пеппер Поттс сыграла во многих фильмах студии. Как выяснилось, она и не помнит точного количества. Недавно во время кулинарного шоу с Джоном Фавро актриса с трудом вспомнила, что принимала участие в картине «Человек-паук: Вдали от дома». С ним зрители познакомились в 2017-м. В том боевике появился и ведущий шоу – сыграл друга Железного человека Хэппи Хогана.

Гвинет до последнего утверждала, что не появлялась в ленте про Человека-паука. После долгого рассказа Фавро Пэлтроу все же вспомнила.

«Это был «Человек-паук? Боже ты мой», — воскликнула актриса.

Такую забывчивость актрисе простить можно. В фильме про Питера Паркера она появилась на экране буквально на несколько секунд в самом конце. Говоря об этом, Гвинет отметила, что уже снималась в стольких фильмах студии Marvel, поэтому и запуталась.

Напомним, в последних «Мстителях» возлюбленный Пеппер Поттс погибает, спасая Вселенную.  Железного человека более 10 лет играл Роберт Дауни-младший. Но в Сети уже долгое время обсуждают слухи, что он вернется в киновселенную. Скорее всего,  появится в сцене после титров в картине «Черная вдова».

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"Человек-паук: Вдали от дома"MarvelГвинет ПэлтроуЖелезный человекРоберт Дауни-младшийЧеловек-паук
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Пэлтроу с трудом вспомнила о своей роли в «Человеке-пауке»
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