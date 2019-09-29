НОВОСТИ

Дочь Гвинет Пэлтроу оказалась копией звездной матери

47-летняя актриса не часто выкладывает семейные портреты.

Дочь Гвинет Пэлтроу оказалась копией звездной матери
Фото: Eastnews.com

Гвинет Пэлтроу не сильно распространяется о своей личной жизни. Знаменитая актриса не часто балует поклонников фотографиями в социальных сетях и не показывает своих близких.

Но на днях близки друг Пэлтроу, журналист Дерек Бласберг, решил поздравил Гвинет с днем рождения и опубликовал на своей странице ее фото с мамой и дочкой. На снимке актриса сидит между главными женщинами в своей жизни. Дочь обнимает ее спереди, а мать — сзади.

Поклонники просто не могли поверить, до чего все трое женщин похожи между собой. Особенно заметно сходство между Гвинет и ее 15-летней дочерью Эппл Мартин. Юная красавица с золотыми волосами выросла просто копией своей звездной родительницы.

Мать Пэлтроу, 76-летняя Блайт Даннер, тоже выглядит очень привлекательно. Стоит отметить, что по профессии она — актриса, так что Гвинет не случайно выбрала свое призвание. Блайт выглядит для своего возраста очень свежо и подтянуто, однако не красит свои седые волосы, придерживаясь модного на Западе тренда на естественность.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гвинет Пэлтроудети звездсемьи звезд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Гвинет Пэлтроу оказалась копией звездной матери
Интересно?
Поделись с друзьями: