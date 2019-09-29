Дочь Гвинет Пэлтроу оказалась копией звездной матери

Гвинет Пэлтроу не сильно распространяется о своей личной жизни. Знаменитая актриса не часто балует поклонников фотографиями в социальных сетях и не показывает своих близких.

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Но на днях близки друг Пэлтроу, журналист Дерек Бласберг, решил поздравил Гвинет с днем рождения и опубликовал на своей странице ее фото с мамой и дочкой. На снимке актриса сидит между главными женщинами в своей жизни. Дочь обнимает ее спереди, а мать — сзади.

Поклонники просто не могли поверить, до чего все трое женщин похожи между собой. Особенно заметно сходство между Гвинет и ее 15-летней дочерью Эппл Мартин. Юная красавица с золотыми волосами выросла просто копией своей звездной родительницы.

Мать Пэлтроу, 76-летняя Блайт Даннер, тоже выглядит очень привлекательно. Стоит отметить, что по профессии она — актриса, так что Гвинет не случайно выбрала свое призвание. Блайт выглядит для своего возраста очень свежо и подтянуто, однако не красит свои седые волосы, придерживаясь модного на Западе тренда на естественность.