Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

Эта картина выйдет в прокат в мае будущего года.

Поклонники Железного человека, которого на протяжении нескольких лет играл голливудский актер Роберт Дауни-младший, возможно, вновь встретятся с любимым персонажем. В последнем кроссовере «Мстители: Финал» Тони Старк героически погиб, спасая Землю.

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова». Шпионку родом из России играет актриса Скарлет Йоханссон.

Однако речь идет лишь о коротком отрывке с участием Роберта Дауни-младшего. Источники издания предполагают, что создатели картины используют вырезанную сцену из фильма «Первый мститель: Противостояние». Поэтому вряд ли киностудия будет привлекать к съемкам непосредственно Роберта Дауни-младшего.

Так представители Marvel смогут сэкономить и время на площадке, и не выплачивать актеру баснословный гонорар за несколько минут экранного времени. Картина выйдет в прокат в мае 2020 года.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Тони Старк вернется в киновселенную Marvel в неожиданном виде. Ходят слухи, что в сериале «Железное сердце» сервиса Disney+ появится персонаж, похожий на виртуального помощника Джарвиса, который будет говорить голосом Тони Старка.