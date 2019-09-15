КИНО

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

Эта картина выйдет в прокат в мае будущего года.

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
Кадр из фильма «Железный человек» (2008)

Поклонники Железного человека, которого на протяжении нескольких лет играл голливудский актер Роберт Дауни-младший, возможно, вновь встретятся с любимым персонажем. В последнем кроссовере «Мстители: Финал» Тони Старк героически погиб, спасая Землю.

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова». Шпионку родом из России играет актриса Скарлет Йоханссон.

Однако речь идет лишь о коротком отрывке с участием Роберта Дауни-младшего. Источники издания предполагают, что создатели картины используют вырезанную сцену из фильма «Первый мститель: Противостояние». Поэтому вряд ли киностудия будет привлекать к съемкам непосредственно Роберта Дауни-младшего.

Так представители Marvel смогут сэкономить и время на площадке, и не выплачивать актеру баснословный гонорар за несколько минут экранного времени. Картина выйдет в прокат в мае 2020 года.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Тони Старк вернется в киновселенную Marvel в неожиданном виде. Ходят слухи, что в сериале «Железное сердце» сервиса Disney+ появится персонаж, похожий на виртуального помощника Джарвиса, который будет говорить голосом Тони Старка.

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"Мстители"Железный человекПервый Мститель: ПротивостояниеРоберт Дауни-младшийСкарлетт ЙоханссонТони Старкфильм "Мстители. Финал"Чёрная вдова

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Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
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