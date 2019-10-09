Опрос: кто круче — Александр Петров или Данила Козловский?

Петров работает на износ и мечтает об «Оскаре», но большие роли на Западе дают пока Козловскому. Как вы считаете, изменится ли это в будущем?

На этой неделе фанаты ирландско-канадского сериала «Викинги» смогли увидеть долгожданный трейлер шестого сезона, который выйдет на экраны 4 декабря 2019 года. Возможно, теперь сериал, рассказывающий об отряде викингов Рагнара, начнут смотреть и многие российские зрители, ведь одну из главных ролей — роль князя Олега — сыграл наш актер Данила Козловский.

Судя по трейлеру, на английском наш Данила «балакает» не хуже своих западных коллег, да и в целом на их фоне ничуть не теряется. Достоин Голливуда, одним словом! И вот тут многие вспомнили другую нашу звезду — Александра Петрова, известного своими ролями в «Гоголе», «Полицейском с Рублевки» и многих других крупных проектах. Он талантлив, востребован, готов вживаться в самые разные роли и эти роли регулярно получает благодаря своему универсальному типажу. Александр признавался, что мечтает об «Оскаре», между тем, больших ролей в зарубежных фильмах и сериалах, в отличие от Козловского, он пока не получал.

Сравнивать этих двоих, возможно, будет сложно, ведь они абсолютно разные, как, например, Андрей Миронов и Юрий Никулин. И всё же поклонники Петрова считают, что он, достигнув совершенства в английском языке, наряду с Козловским сможет достойно представлять нашу страну в западном кино. Ну, а пока наши звезды движутся по дороге к мировой славе, портал Teleprogramma.pro предлагает вам решить: кто всё же круче — Петров или Козловский?





