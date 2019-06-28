Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»

Александр Петров признался, что хочет дальше развивать свою актерскую карьеру. После множества русских фильмов и сериалов актер решил двигаться вперед. По этой причине он ушел из сериала «Полицейский с Рублевки».

«Был этап, он был прекрасен. Но ты должен понимать, что надо идти дальше. Эта эпоха в моей жизни закончилась», — рассказал Александр Петров в интервью Esquire.

Ранее актёр заявил, что уходит из франшизы «Гоголь». Петров отказывается от российских проектов, так как достаточно долго в них снимался. Скоро в широкий прокат выйдет фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, «Герой» с Владимиром Машковым и второй сезон сериала «Метод». Также в начале 2020 года с участием Петрова появится кинокартина «Вторжение» Федора Бондарчука.

Александр Петров успел уже попробовать себя и в западных проектах. Он сыграл второстепенную роль в фильме Люка Бессона «Анна». Главная роль в картине, к слову, досталась русской модели Саше Лусс.

Актер признался, что передовые технологии на съемках иностранных фильмов манят его. Он подсел на заграничные кинокартины, как на наркотик. Петров не уверен, что у него получится сразу добиться успеха, но он готов потратить годы, чтобы о нем заговорили на Западе и именно как об успешном и интересном актере.