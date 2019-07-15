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Александр Петров обозначил свои амбиции на «Оскар»

Актер сыграл главную роль в фильме «Текст», снятому по бестселлеру Дмитрия Глуховского.

Александр Петров обозначил свои амбиции на «Оскар»
Александр Петров/instagram.com/actorsashapetrov/

Популярный актер Александр Петров поделился своими надеждами о судьбе фильма «Текст» Клима Шипенко, где он играет главную роль.

«Фильм «Текст» выйдет осенью этого года, я очень надеюсь, что он будет представлять Россию на «Оскаре», мне так кажется. Столько сил было положено, невероятный материал, который написал Митя Глуховский, и я буду принимать в нем участие… Когда я только прочитал эту книгу, я понял, что рано или поздно будет фильм и я там приму участие, и так и получилось», — приводит слова Петрова ТАСС.

Напомним, что актер не первый раз грезит американской кинопремией. Полтора года назад в интервью в программе «ВДудь», он уверенно заявлял, что одной из его профессиональных задач является «оскаровская» статуэтка.

По сюжету, герою Александра в клубе подбрасывают запрещенные вещества, и он отправляется в тюрьму на семь лет. Освободившись, он сталкивается с полным одиночеством. Его девушка ушла от него, мать скончалась, а друг ему уже почти и не друг. Впереди жизнь с чистого листа…

Кстати, Александр Петров подписал эксклюзивный двухлетний контракт с Art Pictures Studio Федора Бондарчука и кинокомпанией «Водород», сообщил ТАСС.

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Тэги:

Александр ПетровДмитрий Глуховскийкинопремия "Оскар"российское киноФильм "Текст"

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Александр Петров обозначил свои амбиции на «Оскар»
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