ТВ-3 об уходе Петрова из «Гоголя»: «Мы решили освежить актёрский состав»

Кто сыграет знаменитого писателя вместо Александра Петрова, станет известно в последний момент.

Актер Саша Петров на сегодняшний день — один из самых узнаваемых и востребованных в нашей стране. Если раньше зрители шутили, что в каждом фильме видят Безрукова или загримированного Безрукова, то теперь героем таких шуток стал именно 30-летний Александр.

Он играл Егора Румянцева в «Звоните ДиКаприо», Гришу в «Полицейском с Рублевки», Ивушкина в «Т-34» и, конечно же, Гоголя в серии одноименных ужастиков. Весной 2019 года к огромному разочарованию поклонников Петрова, стало известно, что Гоголя он больше играть не будет.

С вопросом о том, кто заменит Александра в новой части франшизы, портал Teleprogramma.pro обратился к Лили Шерозия — директору по маркетингу телеканала ТВ-3.

– Для меня просто удивительно, что эта новость вновь стала обсуждаемой, хотя о том, что Петров не будет сниматься в «Гоголе», было объявлено еще в апреле. Это было совместное решение, канал решил таким образом «освежить» франшизу «Гоголя». Это мировая практика, так что решили не изобретать велосипед.

Что касается актера, то на эту роль пока еще никто не утвержден. Кастинг секретный и имя нового исполнителя роли Гоголя мы раскроем в последний момент, – рассказала Лили.

В новой части франшизы к Гоголю присоединятся другие писатели

На сегодняшний день франшиза «Гоголь» собрала в российском кинопрокате более 1,3 миллиарда рублей, только в кинотеатрах ее посмотрели более 5 миллионов зрителей. Она получила множество национальных и международных наград, в том числе «ТЭФИ», и даже пошла на экспорт – права на ее показ в США, Канаде и Великобритании купил онлайн-сервис Amazon Prime Video.

Режиссером следующего фильма о Гоголе останется Егор Баранов, продюсировать картину будут Александр Цекало, Валерий Федорович и Евгений Никишов. По их мнению, наши дни снимать такие фильмы очень полезно, ведь они вызывают у школьников и студентов большой интерес к творчеству писателей-классиков.

После выхода первых трёх фильмов продажи книг Николая Васильевича Гоголя в российских магазинах действительно очень выросли, а следующий фильм добавит популярности еще двум великим писателям – Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, которые появятся в «Гоголе» в качестве новых персонажей.