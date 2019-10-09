Брат Козловского о его съемках в «Викингах»: «Данила — гордость семьи!»

Премьера сериала «Викинги» состоялась в марте 2013 года. Поклонники телешоу неоднократно обращались к создателям с просьбами продлить сериал хотя бы еще на пару сезонов, но руководство студии все же приняло решение свернуть сериал.

«Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам»…

Эта строчка известна каждому школьнику. Как и история князя Олега, укушенного змеей. Именно этого князя и сыграл Данила Козловский в последнем сезоне «Викингов».

Мы пообщались с генеральным директором киностудии Данилы Козловского «ДК Интертеймент» Валерией Тарасовой, которая рассказала, что актер сейчас активно работает над своим фильмом, что забирает у него абсолютно все время.

«Если бы я могла за Данилу ответить на вопрос «Классно ли сниматься в одном из самых топовых мировых проектов?», я бы ответила: «Наверное, классно!»— подчеркнула Тарасова.

Кстати, 2016 году вышел фильм «Викинг», в котором как раз Козловский сыграл главную роль.

Возможно, актер показался особенно гармоничным, когда его увидели в образе крестителя Руси, князя Новгородского и Киевского Владимира Святославовича, поэтому шоураннеры сериала и пригласили его в проект.

Старший брат Данилы, Егор Козловский, поделился с нами своим мнением о достижениях брата в кинематографе. Он сказал коротко, но емко:

«Данила – это гордость семьи».

Русский князь будет сыгран российским актером

По сценарию Козловскому, а точнее, сыгранному им Олегу, предстоит прийти и разрушить шаткий мир викингов. Его дружина должна развязать кровавую войну за территории, которые принадлежат гордым скандинавам.

В свежевышедшем трейлере к шестому сезону становится понятно, что русский правитель – главный антагонист. «Русские идут!» того самого князя из «Повести временных лет» звучит не менее грозно, нежели знаменитое «Иду на вы!».

Но, как известно, на войне один и тот же человек рассматривается с двух сторон фронта. И там, где викинги объявляют Вещего Олега гнусным налетчиком, российские историки чтят его как великого объединителя русских земель и создателя единого Древнерусского государства.

Чем занят Данила Козловский сейчас

После роли русского князя Данила Козловский уже принял участие в нескольких проектах. Он успел побыть и Эрастом Фандориным, статским советником, и Караморой, молодым анархистом, и легендарным Михаилом Девятаевым, советским летчиком, совершившим побег из немецкого концлагеря.

К тому же в 2020 году должен выйти еще один фильм, в нем Данила станет не только актером и исполнителем главной роли. Он также выступит режиссером и продюсером. Фильм носит рабочее название «Когда падали аисты» и будет привязан к трагедии на Чернобыльской АЭС.

В центре повествования окажется героический пожарный, которому пришлось оказаться среди ликвидаторов аварии 1986 года.

Но все по порядку. Сначала выйдут «Викинги». Так что лохматого, дикого и непредсказуемого русского князя в исполнении Данилы Козловского мы сможем увидеть на экранах вот уже 4 декабря этого года.

А вы следите за приключениями Рагнара и его соотечественников?