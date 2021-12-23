Бритни Спирс показала, на что способна как вокалистка, и намекнула на выход новой песни

В начале декабря 2021 года скандальная певица Бритни Спирс отметила 40-летие. А 22-го числа выложила в Instagram видео, которое вполне может быть анонсом ее триумфально возвращения на сцену.

В 40-секундном ролике певица снимает себя на телефон в ванной и распевается. Естественно, без всяких фонограмм — чистый вокал, пусть и местами не очень приятный.

Поп-звезда доказала поклонникам, что еще может голосить, а заодно намекнула, что ее новая песня находится в разработке. Ну, раз готовится новый хит, значит, и концерты не за горами.

Напомним, в 2008 году после серии публичных срывов Бритни угодила под юридическую опеку своего, от которой смогла избавиться только в 2021-ом. Все это время певица страдала от «жестокого лечения» и не могла сама распоряжаться своими деньгами.

В 2019-ом она прекратила давать концерты, а после заявила, что никогда больше не выйдет на сцену, если с нее не снимут опеку. Но теперь этот кошмар в жизни артистки позади, и настало время воскресить звезду по имени Бритни Спирс.

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