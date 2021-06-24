«Я солгала, что я в порядке»: Бритни Спирс заявила в суде, что опека отца травмировала ее

Певица призналась, что молчала о своих проблемах, думая, что ей никто не поверит.

23 июня американская певица Бритни Спирс появилась в суде Лос-Анджелеса, чтобы в очередной раз попытаться избавиться от опеки своего отца. Во время публичных показаний 39-летняя поп-звезда пыталась воззвать к чувствам судьи и заявила, что была травмирована людьми, которые контролировали ее жизнь на протяжении 13 лет. По словам женщины, ранее она не высказывалась о своих страданиях публично, потому что чувствовала, что ей никто не поверит, даже в суде.

«Я солгала и сказала всему миру, что я в порядке, я счастлива… Я была в шоке. Я травмирована, — цитирует певицу NBC News. — Но теперь я говорю вам правду. Ладно, я не счастлива. Я не могу спать».

Спирс призналась, что она не знала о возможности потребовать прекращения опекунства. По ее словам, отец таким образом наказал ее за невыполнение его желаний. Под его опекой звезда чувствует себя «порабощенной»: она не может ни выйти замуж, ни родить еще детей, ни поменять место жительства. А еще Бритни пожаловалась на давление со стороны врача, который принудительно лечит ее.

«Я не сделала ничего, чтобы заслужить такое лечение. Нельзя заставлять меня делать то, что я не хочу делать», — сказала певица.

Она также заявила, что сейчас чувствует себя скованной, обделенной и одинокой.

Напомним, в 2008 году после ряда публичных срывов Бритни госпитализации в психиатрическую больницу суд признал звезду временно недееспособной и отдал под опеку ее отца Джейми Спирса. В 2019-м эта ситуация привела к тому, что артистка совсем перестала выступать. В последние месяцы в Америке набирает обороты движение #FreeBritney, требующее вернуть певице свободу выбора.

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