Частный самолет и шампанское рекой: Бритни Спирс с размахом отметила 40-летие

В ноябре Бритни Спирс избавились от опеки отца. Суд признал, что действия Джейми Спирса, который на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери, были незаконными.

А 2 декабря поп-певица отметила свой день рождения. Вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари она улетела в Мексику на частном самолете.

Еще во время перелета Бритни разрезала именинный торт со своими инициалами. А вот от шампанского звезда отказалась, хотя для других оно в этот вечер лилось рекой. В финале праздника Сэм заказал для невесты фейерверк.

Напомним, ранее Сэм сделал Бритни предложение. Колечко с солидным бриллиантом артистка показывала в своем инстаграме.

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