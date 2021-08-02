Группа Little Big выпустит песню с победительницей «Евровидения» из Израиля

Российская рейв-группа Little Big не поехала на конкурс «Евровидение» ни в 2020-ом, ни в 2021 году, но кусочек музыкального праздника себе все-таки отхватила. 2 августа коллектив анонсировал свою новую песню под названием Moustache («Усы»). Она выйдет 6 числа, и это дуэт с иностранной звездой. А конкретно — с 28-летней израильской певицей Нетой Барзилай, известной, как Netta.

Девушка победила на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. И вот записала совместный трек со звездами из России, которые вполне могли стать триумфаторами музыкального соревнования в год пандемии. Добавим, что Netta — еще начинающая певица, ее дебютные студийные альбомы вышли только в 2020-ом.

Что касается Little Big, то в текущем году они выпустили два сингла и мини-альбом каверов. Но до уровня хитов Skibidi, Uno и Hypnodancer эти релизы пока не дотягивают. Возможно, именно «Усы» станет главной песней группы в 2021-ом.

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