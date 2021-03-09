Песню сравнивали бы с UNO: почему Little Big отказались от идеи ехать на «Евровидение» в 2021 году

Лидер группы Little Big Илья Прусикин в эфире Первого канала во время национального отбора объяснил, почему музыкальная команда из Санкт-Петербурга в этом году отказалась от идеи ехать на песенный конкурс «Евровидение» в Роттердам. Как известно, лучшие группы Европы соберутся в этом городе в мае.
Как отметил певец, это решение было принято совместно с Первым каналом. По его словам, песня и клип UNO стали рекордсменами на официальном канале «Евровидения» в YouTube. У нее набралось 189 миллионов просмотров.
«Согласившись участвовать в этом году, мы бы соревновались с прошлогодней песней. Новую в любом случае песню сравнивали бы с UNO. В России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир».
Напомним, что от России на конкурс отправится модная певица Manizha из Таджикистана. Насколько велики ее шансы на успех остается только гадать.