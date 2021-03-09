Песню сравнивали бы с UNO: почему Little Big отказались от идеи ехать на «Евровидение» в 2021 году

Лидер группы Little Big Илья Прусикин в эфире Первого канала во время национального отбора объяснил, почему музыкальная команда из Санкт-Петербурга в этом году отказалась от идеи ехать на песенный конкурс «Евровидение» в Роттердам. Как известно, лучшие группы Европы соберутся в этом городе в мае.

Как отметил певец, это решение было принято совместно с Первым каналом. По его словам, песня и клип UNO стали рекордсменами на официальном канале «Евровидения» в YouTube. У нее набралось 189 миллионов просмотров.

«Согласившись участвовать в этом году, мы бы соревновались с прошлогодней песней. Новую в любом случае песню сравнивали бы с UNO. В России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир». Илья Прусикин

Напомним, что от России на конкурс отправится модная певица Manizha из Таджикистана. Насколько велики ее шансы на успех остается только гадать.

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