Из-за омикрона премьеру «Морбиуса» отложили на два месяца

Премьера кинокомикса с Джаредом Летом перенесена с января 2022 года на апрель.

Пандемия коронавируса продолжает «отодвигать» кассовые фильм дальше от зрителей. Новый кинокомикс студии Sony «Морбиус», который зрители должны были увидеть еще летом 2020 года, уже в шестой раз поменял дату выхода.

В Америке его планировали выпустить в прокат 28 января 2022 года, но теперь релиз перенесли на 1 апреля. Как сообщает издание The Wrap, студия Sony Pictures связала этот перенос с ростом числа заболеваний новым штаммом короновируса – омикроном.

Добавим, что после успеха «Венома» и третьего «Человека-паука» от Marvel киношники много ждут от «Морбиуса», в котором главную роль сыграл неподражаемый Джаред Лето. Фильм выйдет между новым «Бэтменом» от Warner Bros. и сиквелом «Доктора Стрэнджа» от Marvel. О переносе даты релиза кинокомикса в России пока нет информации.

Напомним, что «Морбиус» — это история об еще одном враге Человека-паука, талантливом ученом, который борется со своим неизлечимым заболеванием. В поисках лекарства главный герой изучает пьющих кровь летучий мышей и сам становится вампиром.

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