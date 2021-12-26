«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Sony

За десять дней проката блокбастер приблизился к заработку в миллиард долларов.

На дворе пандемия, и люди боятся идти в кинотеатры? Не, не слышали.

Новый совместный фильм Marvel и Sony «Человек-паук: Нет пути домой» бьет кассовые рекорды, несмотря на коронавирус.

В канун католического Рождества фильм заработал только в американском прокате 19,7 миллиона долларов, что увеличило его домашние сборы до 405,5 миллиона.

Такие цифры приводит издание The Hollywood Reporter, отмечая, что третий «Человек-паук» с Томом Холландом (и не только) стал самым кассовым фильмом компании Sony за всю ее историю, без поправки на инфляцию. Ранее этот рекорд принадлежал приключенческой картине «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года.

Издание предполагает, что уже 26 декабря общие сборы фильма преодолеют отметку в миллиард долларов, хотя стартовал он в середине месяца. Далеко не каждый блокбастер от Marvel и Disney может похвастаться таким успехом на старте.

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