Фильмы «Морбиус» и «Охотники за привидениями» перенесли почти на год

Компания Sony сообщила, что график выхода фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» и «Морбиус» сильно изменится из-за эпидемии коронавируса. Да и как показывать фильмы, если большинство кинотеатров все равно закрыты.

Новая история про охотников за сверхъестественными существами из иного измерения должна была появиться в кинотеатрах в середине лета, но премьеру перенесли почти на год — на март 2021 года. «Морбиус» также появится в кино только в марте и увы, лишь в следующем году, отмечает издание Deadline.

Напомним, практически все картины крупных киностудий не выйдут в срок из-за пандемии, зрителям придется потерпеть.