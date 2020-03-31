«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

Фильмы «Морбиус» и «Охотники за привидениями» перенесли почти на год

Компания Sony приняла непростое решение.

Фильмы «Морбиус» и «Охотники за привидениями» перенесли почти на год
Скриншот из трейлера «Охотники за привидениями: Наследники»

Компания Sony сообщила, что график выхода фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» и «Морбиус» сильно изменится из-за эпидемии коронавируса. Да и как показывать фильмы, если большинство кинотеатров все равно закрыты.

Новая история про охотников за сверхъестественными существами из иного измерения должна была появиться в кинотеатрах в середине лета, но премьеру перенесли почти на год — на март 2021 года. «Морбиус» также появится в кино только в марте и увы, лишь в следующем году, отмечает издание Deadline.

Напомним, практически все картины крупных киностудий не выйдут в срок из-за пандемии, зрителям придется потерпеть.

 

Тэги

«Морбиус»коронавирусНовости киноФильм "Охотники за привидениями"
Loading...