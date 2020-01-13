Соскучились по вампирам?: в Сети появился трейлер фильма «Морбиус»

В Сети появился первый трейлер новой экранизации комиксов от студии Marvel. На этот раз это будет не супергерой, а весьма темный персонаж — актер Джаред Лето исполнит роль вампира Морбиуса в одноименной картине. Никогда ранее этого злодея не показывали в фильмах, хотя поклонники человека-паука могут вспомнить его из очень старого мультсериала, времен 90-х.

По сюжету нового фильма доктор Майкл Морбиус страдал от смертельного заболевания крови и в попытке найти лекарство использовал на себе экспериментальный метод лечения с использованием летучих мышей. В итоге все пошло не по плану, а наш «Джокер» превратился в натурального вампира.

В картине также снялись Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон, Чарли Шотуэлл и Риа Фенд. Премьеру стоит ждать в середине лета этого года.