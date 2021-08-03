Том Харди против Вуди Харрельсона: вышел второй трейлер кинокомикса «Веном-2»

Сиквел представит еще более жуткого злодея, чем в первой части.

2 августа студия Sony Pictures выпустила второй трейлер фильма «Веном-2» в английской и русской версиях. Сиквел мрачного кинокомикса с Томом Харди выйдет в российских кинотеатрах 16 сентября. А пока фанаты Человека-паука могут насладиться новыми кадрами со злодеем Карнажем, сыгранным Вуди Харрельсоном. Новый трейлер показывает его «во всей красе». Даже удивительно, как фильму удалось сохранить возрастной рейтинг 16+…

По сюжету журналист Эдди Брок продолжает жить с инопланетным симбиотом Веномом в своем теле и учит его законам человеческого мира (хотя бы не есть других людей — уже хорошо). Пришелец не желает быть паинькой, а еще он не понимает, почему его хозяин уступил свою бывшую невесту другому мужчине. Но ссоры главных героев — меньшая из проблем.

Внезапно они узнают, что победили не всех симбиотов из первой части. Остался еще один — «красный» — и он настоящее чудовище. В добавок ко всему, новый враг поселился в теле серийного маньяка Клетуса Кэседи, который мечтает выйти из тюрьмы и устроить резню («карнаж», carnage — c английского переводится, как «резня, бойня»). И вот этот психически больной убийца приглашает Брока к себе, чтобы сделать эксклюзивное признание о своих преступлениях.

В трейлере показана еще одна злодейка из комиксов о Человеке-пауке — Визг, сыгранная актрисой Наоми Харрис. Очевидно, она будет помогать Карнажу и доставит главному герою массу проблем своей суперспособностью.

Добавим, что в планах у студии выпустить три фильма, посвященных Веному.

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