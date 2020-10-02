В ожидании премьеры: Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к фильму «Не время умирать»

Певица Билли Айлиш немного скрасила фанатам Джеймса Бонда ожидание выхода фильма «Не время умирать». 1 октября она выпустила клип на свою одноименную песню, которая стала саундтреком кинокартины.

В музыкальном ролике черно-белая артистка томно поет у микрофона, а на заднем фоне мелькают кадры отношений главного героя франшизы в исполнении Дэниела Крейга и его возлюбленной, доктора Мадлен Суонн, сыгранной Леей Сейду. Также в клипе присутствует множество сцен, показанных в трейлере будущей премьеры, хотя больше привлекают внимание огромные ногти певицы. За 15 часов после выхода ролика его посмотрели более 3,5 миллиона раз.

Напомним, что 25-й фильм бондианы должен стать последним для Дэниела Крейга в данной роли, однако из-за пандемии прокатчики отложили его выход на полгода, чтобы ни в коем случае не потерять в прибыли. Данная картина просто обязана стать хитом и кассовым прорывом, поэтому, пока в мире закрыта значительная часть кинотеатров, ее релиз снова могут перенести, как это произошло с блокбастерами Marvel.

Пока что дата выхода фильма в России запланирована на 19 ноября.