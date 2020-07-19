Фильм «Не время умирать» могут отложить на целый год

Новая картина про Джеймса Бонда вот-вот будет перенесена на более поздний срок.

Судя по сообщению сайта MI6 HQ, который славится свежей информацией со съемочной площадки новой картины про Джеймса Бонда «Не время умирать», фильм могут перенести на более поздний срок. По мнению издания, новой датой релиза 25 картины о шпионе из Британии стоит считать лето следующего года.

В данный момент студия якобы активно думает об анонсе очередного переноса ленты из-за пандемии коронавируса, которая в Америке не только не прекратилась, но и начала развиваться с новой силой. К сожалению для зрителей, которые не готовы ждать так долго, релиз «Не время умирать» на стриминговых платформах точно не планируется, фильм выйдет в кинотеатрах, когда они вновь откроют свои двери для зрителей.

Напомним, чуть раньше студия Universal уже перенесла премьеру «Форсажа 9» на год вперед, так что с Бондом ситуация легко может повториться.