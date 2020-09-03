Второй трейлер «Не время умирать» показал в два раза больше кадров из фильма

3 сентября в Сети появился второй трейлер фильма «Не время умирать» — долгожданной премьеры бондианы с Дэниелом Крейгом, который уже несколько раз был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Создатели картины сжалились над томящимися в ожидании зрителями и показали гораздо больше кадров из фильма, чем в первом трейлере. Теперь становится абсолютно ясно, что жена Джеймса Бонда напрямую связана с таинственным злодеем фильма, так что шпиону в отставке придет не просто спасти мир от очередного психопата, но и раскрыть все секреты своей супруги.

Новое видео демонстрирует, что у агента 007 будут операции в лесу и на воде. И, конечно, же ему придется найти общей язык с темнокожей оперативницей, которая заняла его место в британской разведке.

Напомним, это 25-й о Джеймсе Бонде и последний, в котором сыграл Дэнил Крейг. Ранее выход прокат был намечен на апрель 2020 года, но из-за пандемии CoViD-19 релиз был перенесен на ноябрь. В России боевик выйдет в кинотеатрах 19 числа, если дату снова не изменят.