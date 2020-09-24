Marvel подождет: премьеру «Черной вдовы» передвинули на май 2021 года

Фильм «Вечные» так же поменял дату релиза, оба фильма в итоге перенесли на год из-за коронавируса.

Компания Disney снова поменяла даты выхода своих новинок. Премьеры анимационного фильма «Душа» и детектива «Смерть на Ниле» остаются в 2020 году. Последний, правда, покажут в декабре вместо октября. А вот фанатам киновселенной Marvel придется набраться терпения — фильм «Черная вдова», как и лента «Вечные», все-таки перенесена на 2021 год.

Первоначально, боевик со Скарлетт Йоханссон должен был выйти в кинотеатрах 1 мая, потом из-за коронавируса его передвинули на 6 ноября. Теперь же новая дата релиза — 7 мая 2021-го. То есть, пандемия задержала показ картины аж на год. Такая же ситуация и с «Вечными» от Marvel: их вначале переместили с ноября 2020-го на февраль 2021-го, а теперь еще раз подвинули — с февраля на ноябрь.

Также изменилась дата выхода мюзикла Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Вместо декабря 2020-го его следует ждать в конце следующего года.

Как передает издание The Hollywood Reporter, американские производители фильмов продолжают бояться низких сборов в кинотеатрах. «Довод» Кристофера Нолана приносит меньше прибыли, чем ожидалось, и Disney не может игнорировать этот факт. Кроме того, многие кинотеатры в США все еще закрыты из-за пандемии. В добавок, в стране нарастает опасение по поводу «второй волны» коронавируса.