Идеальный дуэт: Билли Айлиш выступила вместе с Хансом Циммером

Билли Айлиш по праву можно считать одной из самых востребованных певиц современности, особенно после ее выступления на церемонии «Оскар» с песней Yesterday группы The Beatles. Хотя девушке всего 18 лет, она собирает огромные стадионы меломанов и гастролирует по всему миру. А теперь в ее копилку добавилось еще одно достижение — создание главного саундтрека к новому фильму про Джеймса Бонда.

Первое живое выступление певицы с презентацией песни No Time To Die случилось совсем недавно, в минувший вторник, на церемонии Brit Awards 2020. Выступление можно считать идеальным, ведь Билли помогал ее брат Финнеас, а также огромный оркестр, которым руководил маэстро Ханс Циммер, автор огромного количества саундтреков к голливудским блокбастерам.