Музыка для Бонда: Билли Айлиш опубликовала песню No Time To Die

Премьера состоялась в День всех влюбленных.

14 февраля, в День всех влюбленных, певица Билли Айлиш порадовала как своих фанатов, так и поклонников фильмов про секретного агента Джеймса Бонда.

Девушка выложила в Сеть премьеру своей новой песни под названием No Time To Die, которая станет главной музыкальной темой к одноименному фильму о шпионах. Кстати, картина станет юбилейной — 25-й по счету.

Отметим, что главные композиции всегда были особой фишкой в фильмах про Бонда, начиная с самого первого. Причем песня обычно идет от начала и до конца, и не во время финальных титров, а перед началом основной истории. Для любого музыканта огромная честь — создать саундтрек к картине про секретного агента.

Напомним, на прошедшей в минувшее воскресенье церемонии вручения премии «Оскар», Билли Айлиш исполнила композицию Yestarday группы «Битлз», чем сорвала бурные овации от зрителей.