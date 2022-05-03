«Ветра зимы» получаются самой большой книгой Джорджа Мартина из серии «Песнь льда и пламени»

Фанаты «Игры престолов» уже несколько лет ждут, когда же Джордж Мартин допишет свою шестую книгу из серии «Песнь льда и пламени», ведь в ней должен быть описан другой финал истории, отличный от показанного в сериале и раскритикованного зрителями.

Но автор все пишет и пишет. Есть лишь слабая надежда на то, что его новый роман «Ветра зимы» будет опубликован до конца 2022 года.

На днях писатель сделал новую заметку в своем блоге, в которой рассказал, что эта книга получается самой объемной из всей серии.

«Ветра зимы» будут большой книгой. Судя по всему, она может быть больше, чем «Буря мечей» или «Танец с драконами» — самые длинные книги серии на сегодняшний день. Обычно я режу и сокращаю после того, как закончу, но сначала мне нужно закончить», — пишет Мартин.

Напомним, писатель посмотрел первые эпизоды нового сериала HBO «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — и остался доволен проектом.

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