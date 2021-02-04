«Меня просто затянуло»: написание финала «Игры престолов» растянется на 2021 год

Джордж Мартин говорит, что его ждут еще сотни страниц текста.

Автор «Игры престолов», знаменитый писатель Джордж Мартин оценил в своем блоге ненавистный 2020 год. По словам 72-летнего мужчины, это был худший год в его жизни, в нем было много ужасных вещей, и, прежде всего, американец скорбит о множестве смертей от коронавируса. Сам он находится в списке на получение вакцины и очень ждет своей очереди.

Но Мартин нашел и хорошую сторону 2020-го: для него это была работа над книгой — той самой, что должна завершить цикл «Песнь льда и пламени», той самой, в которой будет описан уже вышедший финал сериала «Игра престолов». Напомним, многим зрителям конец киноверсии не понравился, и они ждут, что писатель придумает другую развязку.

«Я написал сотни и сотни страниц для «Ветров зимы» в 2020 году. Это лучший год, который у меня был для этой книги с тех пор, как я ее начал. Почему? Я не знаю. Может, изоляция. Или, может быть, меня просто затянуло. Иногда мне действительно нравится», — признался Джордж.

Но фанатам писателя не стоит обольщаться: творить финал ему еще долго. Возможно, на этой уйдет весь 2021 год.

«Мне предстоит написать еще сотни страниц, чтобы довести роман до удовлетворительного завершения», — отметил Мартин.

Он не стал делать прогнозов, когда закончит, чтобы фанаты не тыкали его потом в эти обещания. Но в данном случае читателям придется согласиться, что качество важнее скорости.

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