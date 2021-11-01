«Дом дракона»: что известно о новой «Игре престолов» и почему о ней все говорят

После головокружительного успеха сериала «Игра престолов» представители компании HBO решили не останавливаться на достигнутом. Нет, в прокат не выходит продолжение саги о Старках и Ланистерах, поскольку финал кинопроекта точно нельзя назвать открытым.

В новом сериале «Дом дракона» зрители увидят, какие события разворачивались на вымышленном континенте Вестерос за 200 лет до событий «Игры престолов». Приквел нашумевшего проекта обещает быть не менее захватывающим, чувственным и кровопролитным, чем его предшественник.

О чем сериал «Дом дракона»

В основу нового многосерийного фильма лег сюжет псевдоисторической книги Джорджа Мартина «Пламень и кровь». Поклонники писателя называют ее «Историей государства Вестеросского», она написана от лица ученого мейстера Гильдейна в хороших традициях средневековых исторических трактатов.

Джордж Мартин также выступит в роли продюсера сериала наряду с Винсом Джерардисом и Сарой Хесс. А вот в режиссерские кресла сядут Райан Кондал и Мигель Сапочник.

Основное внимание создатели проекта уделяют становлению династии Таргариенов, которой, как известно, принадлежали Дейнерис и Джон Сноу, и гражданской войне, получившей название «Танец драконов».

Что же послужило причиной кровопролитных битв? Свою роль сыграл пресловутый фактор «Шерше ля фам» (ищите женщину).

Взойдя на трон, король Визерис I Таргариен, назначает своей наследницей единственную дочь – принцессу Рейниру, проигнорировав давнюю традицию лордов Вестероса передавать трон по мужской линии. Это весьма бойкая девушка, которая уже в семь лет оседлала Дракона, а в восемь начала посещать заседания Малого совета и интересоваться делами власти. При дворе ее называют Отрада и Жемчужина Королевства.

Но вскоре правитель женится на 18-летней Алисенте Хайтауэр. Сначала Алисента, которая старше свое падчерицы всего на девять лет, и Рейнира ладят между собой, но по мере того, как принцесса взрослеет, ситуация меняется кардинальным образом. Меж тем у Алисенты рождается сын, а это значит, что любимая дочь короля становится не единственной претенденткой на Железный трон.

Чтобы избежать потасовок за власть, спустя время Визерис отдает во владение Рейнире Драконий камень. Когда король умирает, его вдова принимает решение не сообщать дочери Визериса о его смерти. В спешке, буквально за неделю, она организовывает коронацию своего сына Эйегона. Но Рейнира узнает правду и намерена провозгласить себя единственной правительницей Семи королевств, а мачеху и младшего брата объявить изменниками.

Принцессу поддерживает ее дядя – Деймон Таргариен по прозвищу Порочный принц и знаменитый мореплаватель и политик Корлис Веларион. Что же касается Алисенты, то за нее готов бороться ее отец — королевский десница Отто Хайтауэр, лорд-командующий Королевской Гвардии сир Кристон Коль и великий мейстер Орвил.

Борьба за трон двух ярких женщин становится причиной Гражданской войны, которая чуть не поставила крест на династии Таргариенов.

Кого мы увидим в образах Таргариенов

Кто же сыграет всех этих персонажей? Так, образ Визериса I воплотит на экране британский актер Патрик (Пэдди) Консидайн, его дочь Рейниру – Эмма Д Арси, известная по участию в сериале «Искатели правды», Алисенту Хайтауэр – Оливия Кук, которую зрители знают по ролям в фильмах «Голем» и «Первому игроку приготовиться». Роль Порочного принца исполнит британский актер Мэтт Смит, известный по участию в научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто».

Весьма неожиданным фанатам произведений Джорджа Мартина показался выбор артиста на роль Корлиса Велариона. Его сыграет темнокожий актер Стив Туссэн, который запомнился зрителям по ролям в фильмах «Принц Персии: Пески времени», «Хроники мутантов» и «Закон Мерфи». Причем, как видно из трейлера сериала, его персонаж носит африканские дреды.

Некоторые фанаты «Игры престолов» только иронизируют над этим фактом. Например, вот что пишет пользователь Твиттера с ником «Я твой щит ты моя гидра» (почему-то ник без знаков препинания).

«Веларионы — древний и гордый дом, в чьих жилах течет кровь древней Валирии. Они сохранили характерную валирийскую внешность — светлую кожу, серебристые волосы и фиалковые глаза. Ну вроде все сходится».

Что ждут от нового проекта фанаты «Игры престолов»

А что же говорят о своих ожиданиях от сериала в целом другие пользователи Сети?

«Главное, чтобы «Дом драконов» был лучше «ИП», — выражает надежду Сержои Армани. «Финал ИП очень повлияет на восприятие ДД, вот я, например, смотреть не стану, так как теперь, пока не будет показано обратное, воспринимаю весь мир как находящийся под каблуком Сансы (героиня сериала «Игра престолов» — прим. ред), она нависла над этим миром зловещей тенью и совсем не важно, что ей еще родиться предстоит больше, чем через сто пятьдесят лет. Финал ИП нам четко показал, что одна Санса круче всех когда-либо живших Таргариенов в истории», — пишет пользователь Spider Hulk «Зрители будут рады интриге вокруг детей Рейниры. Дети, правда, быстро закончатся», — пишет Пташка. «А в новом шоу убьют Таргов в пять раз больше, чем Старков за всю ИП.;) И они не получат никакого сказочного конца», — отмечает Petriv

Пользовательница Знаменосец Lal дала четкий расклад по своим ожиданиям.

«Очень впечатлил тизер, даже огорчилась, что сам сериал выйдет не раньше осени 2022, т.е. через год. Потому что смотрится достойно и местами даже богато.

Деймон. Сразу видно, кто будет главной «звездой» всего повествования. И если одна уважаемая форумчанка сказала о нем: «порой он страшен как вся моя жизнь» отвечу — жизнь ваша очень колоритна и выразительна. Визерис. И хотя его было практически не видно, но то, что увидала — порадовало. Но вот не могут Тарги быть вечно прекрасными! И если вся жизнь – «поесть и поспать», то на личике сие должно отразиться. Отрада. Ну чем не Анна Болейн в юности? По крайней мере на головке — французский чепец, который она ввела в моду при английском дворе. Ну и побрякушек на нее не пожалели. Веларионы просто ослепляют. Сразу видно — кто Ротшильды Вестероса. Ура! Драки и турниры! И с каким энтузиазмом бьются — глаз отдыхает!»

Съемки сериала, состоящего из десяти эпизодов, начались в апреле 2021 года. В основном они проходят в Великобритании, но также известно, что отдельные эпизоды будут сниматься в Испании, Португалии и Калифорнии. Выход многосерийного фильма «Дом дракона» намечен на 2022 год.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале!