«Таргариены в очень надежных руках»: Джордж Мартин оценил первый эпизод «Дома дракона»

Писатель Джордж Мартин уже посмотрел первую серию сериала-приквела «Игра престолов» под названием «Дом дракона».

29 декабря он сделал в своем блоге пост с оценкой дебютного эпизода. Автор книг отметил, что ждет не дождется выхода полной версии.

«Мне понравилось. Это мрачно, это мощно, это интуитивно… Прямо как в моих эпических фантазиях, — пишет Мартин. — Я думаю, что Таргариены в очень надежных руках. Ожидайте. Не думаю, что вы разочаруетесь».

Писатель радуется, что новая экранизация его книг попала в список самых ожидаемых премьер 2022 года наряду с новыми проектами Marvel и приквелом «Властелина колец».

Он также отметил, что большинство актеров неизвестны широкой публике, но зрители их обязательно полюбят. Чтобы затем увидеть их смерть на экране — это уже традиция «Игры престолов».

Новый сериал выйдет на HBO Max осенью 2022 года.

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