Teleprogramma.pro просит переснять финал «Игры престолов» — вот наш сценарий

Мы, как и тысячи поклонников сериала, тоже были разочарованы концовкой телесаги. Главная наша боль - бездарная гибель Короля Ночи.

Не секрет, что фанаты самого нашумевшего телесериала в истории кинематографа были разочарованы тем, как закончилась история полюбившихся им персонажей. Конечно, были и те, кого устроила концовка шоу.

Но, судя по тому, что в Сети появилась петиция недовольных зрителей и по тому, какое количество подписей она собрала за рекордно короткие сроки, можно судить и о популярности сериала, и о том, как опростоволосились шоураннеры, нелепо скомкавшие все яркие сюжетные линии.

За два месяца существования петиции ее подписали 1 698 280 человек, и число проголосовавших постоянно растет. Но, несмотря на такое количество недовольных, руководство канала НВО считает несерьезным требования зрителей и не собирается идти навстречу своим самым искренним поклонникам.

Что сделали сценаристы с концовкой сериала

На первых порах зритель, конечно, замирал от удивления, когда вроде бы выведенный в главные герои персонаж вдруг умирал, а повествование заворачивалось в клубок вокруг очередного героя.

Но со временем стало понятно, что авторы ведут к финалу семью, которая вроде бы постоянно находится на вторых ролях, даже не являясь «серым кардиналом» событий. При этом семья остается в целости и подминает под себя практически весь Вестерос. Конечно, речь идет о Старках.

Бран становится правителем Шести королевств, правительницей Севера провозгласила себя Санса. Джон Сноу, всю жизнь считавший себя Старком и бесконечно преданный этой семье, ушел за Стену, где, без сомнения, удержит и преумножит уже приобретенный авторитет. А Арья, натренировавшаяся в поистине волшебных умениях, распространит влияние Старков в еще неизведанных землях, куда она отправилась по задумке режиссеров.

Король Ночи – главная боль фанатов «Игры престолов»

В то время как с легкой руки шалунов-сценаристов любые мало-мальские важные персоны пачками отправлялись на погосты, зрители ждали развития событий от главного монстра повествования: Короля Ночи. Но его глупая смерть озадачила всех…

Как можно было в одночасье вывести из шоу самого одиозного персонажа – неизвестно и непонятно. В самый интересный момент у авторов не хватило фантазии раскрутить сюжет? Нужно было звать Джорджа Мартина – ему-то уж точно нашлось бы что сказать. Возможно, конец истории был бы совсем другим.

А каким – попробует придумать портал Teleprogramma.pro

Итак, сцена с нелепым убийством Короля Ночи. Главный вопрос: зачем? Для того чтобы одним махом обеспечить победу живым? Ну, положим, так и есть. Но у автора «Песни Льда и Пламени» ни одно слово, ни один задел в книгах и первых частях шоу не оставался невостребованным.

Поэтому его «Что мертво – умереть не может!» — не могло звучать в течение всей истории рефреном в пустоту. Мартин – автор, у которого повешенное на стену в первом акте ружье, всегда стреляет в третьем. Тем не менее, Король Ночи рассыпался в прах, и его войску тоже как-то сразу не поздоровилось.

По мнению портала Teleprogramma.pro, многое можно было бы объяснить, если бы во время смерти Короля Ночи ледяной вихрь разметал бы всех, находившихся на поляне, а прямо перед титрами появилась коротенькая сцена:

Расходится Совет, последним из-за стола встает королевский Десница. Сам король Бран остается задумчиво сидеть в своем кресле. Тирион уже почти доходит до дверей, но что-то вспоминает, оборачивается к Брану и с ужасом видит в его глазах бушующее голубое пламя. Красота же! Ну, согласитесь!

Странное нападение Арьи

Разве вам не показалось странным, что прискакавшая из ниоткуда Арья насадила на кинжал существо, веками оттачивавшее мастерство убийцы? Сколько на него было совершено покушений за время его существования, известно только ему самому. А тут вдруг девчонка, отдавшая искусству убивать всего несколько лет.

Даже при допущении, что Арья перед нападением на Короля Ночи сжевала килограмм четырехлистного клевера и запила его литром Жидкой Удачи от Гарри Поттера, выглядит невероятным то, как она подобралась незамеченной к самому охраняемому объекту из всех, кто присутствовал тогда на Севере.

Почему Король Ночи, беспощадный и безжалостный, поймав девчонку в полете, не сжал пальцы, свернув ей шею как цыпленку, а стоял и ждал, пока она пожонглирует острым предметом? Для чего вообще была вся эта сцена под деревом? Зачем Короля Ночи вообще понесло туда? Что ему так нужно было от Брана?

Ни одного ответа на эти и множество других вопросов не было дано. А потом в один миг под навесом собрались несколько властьимущих, которых не успели растерзать, решили, что править должен не мудрый, а тот, про кого интересно будет рассказать потомкам.

И вот уже у власти калека, после смерти которого все королевство обязательно встанет на уши в кровавой междоусобице за трон. Потому что история историей – она наскучивает и приедается, перестает быть новой и занимательной. А после и вовсе кто-то приходит и потихоньку ее переписывает.

А наследование трона – дело серьезное и иногда даже прибыльное. Но какой же может быть наследник у парализованного инвалида?

Так что же могло быть, если бы Король Ночи не промедлил как последний идиот?

Версий несколько. Белые Ходоки захватили бы Вестерос. Но пока они шли бы к столице, особо продуманные персонажи добывали бы Драконье стекло и готовили оружие против голубоглазых. Зрителей ждали бы истории противостояния живых и мертвых, которым могло бы не быть числа.

Плодородные земли Вестероса могли бы быть полностью захваченными мертвецами. Но, насколько помнится, мертвецы не могут пересекать водные пространства, поэтому Жизнь за морем и Смерть на Вестеросе могли бы составить эпическое противостояние и дальше. Особенно, если уже известные нам злодеи (и не только злодеи) перешли бы в разряд зомби.

Засланные казачки

Захоти авторы продлить франшизу, им ничего не стоило бы использовать тех, кто уже умирал и перевести их в более продвинутые пособники Короля Ночи. Такими внезапными союзниками могли бы стать воскрешенные последователи Огненного Владыки или жители Железных островов.

Они, уже раз познавшие смерть, могли бы стать Третьей расой, которая может передвигаться через моря, контактировать с людьми, иметь от них потомство, но при этом нести печать Короля Ночи и полностью подчиняться его приказам.

Представитель канала НВО в недавнем разговоре с журналистами даже не пытался делать хорошую мину при плохой игре. Он просто озвучил позицию канала: им плевать на своего зрителя. В частности, было сказано: «Эта петиция доказывает, что сериал смотрят с огромной страстью. Но мы не воспринимаем ее всерьез».

Неужели нет вариантов развития событий, кроме того убожества, которое попытались скормить публике создатели последнего сезона этого эпического сериала, превратившегося к финалу в Санта-Барбару?

Портал Teleprogramma.pro не претендует на то, что наш сценарий единственно правильный или самый интересный. Вы можете предложить свое видение событий финального сезона. Чем должна была закончиться история ледяного Короля Ночи, пламенной Матери Драконов и человеческого Джона Сноу?

И как по-вашему: имеет ли значение то, что все они оказались Таргариенами и все происходившее на экранах в течение восьми сезонов оказалось их внутрисемейными разборками?