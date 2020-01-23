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Джордж Мартин подтвердил, что концовка «Песни льда и Пламени» будет отличаться от сериала

«Игра престолов» пошла совсем не по тому пути, который задумывал автор книг.

Джордж Мартин подтвердил, что концовка «Песни льда и Пламени» будет отличаться от сериала
Джордж Мартин. Фото: globallookpress

Создатель всемирно известной серии книг «Песнь льда и Пламени», писатель Джордж Мартин, официально подтвердил, что финал седьмой книги, которую он сейчас пишет, будет кардинально отличаться от концовки сериала «Игра Престолов».

Напомним, именно на основе долгоиграющей серии романов Мартина был создан сериал. В своем интервью изданию Die Welt писатель пояснил, как все будет.

По словам автора, в сериале зрителям показали одну из возможных концовок, которую он точно не будет использовать для финала книги. Более того, завершение сериала ему не очень понравилось. Напомним, если поначалу «Игра Престолов» максимально была похожа на серию книг «Песнь льда и Пламени», то ближе к пятому сезону киношники решили пойти по совсем иной дороге, и вся ответственность за то, что происходило, начиная с шестого сезона, лежит лишь на них.

Джордж Мартин не стал раскрывать все карты, но сообщил, что одного из членов семьи Старков точно ждет иная судьба, нежели та, которую показали в последней серии.

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«Игра престолов»Джордж МартинПеснь льда и пламени
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Джордж Мартин подтвердил, что концовка «Песни льда и Пламени» будет отличаться от сериала
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