«Мы поддерживаем друг друга»: Зара — об отношениях с Хабибом и участии в «Шоу Аватар»

Раскрыт еще один персонаж «Шоу Аватар» на канале НТВ. Выяснилось, что под образом Красной Шапочки скрывалась певица Зара. Артистка призналась, что, несмотря на то что эта трогательная и нежная героиня с белокурыми волосами — полный ее антипод, она является ее любимым персонажем.
По словам Зары, она с детства мечтала быть блондинкой с голубыми глазами. И благодаря проекту «Шоу Аватар» эта мечта воплотилась в жизнь.
Как говорит артистка, самым сложным для нее было скрыть свой голос. Какое-то время это удавалось сделать. Но в эту субботу карты были раскрыты.
Певица Зара в образе Красной Шапочки. Фото: телеканал НТВ
«Мне казалось, что я смогу, но, оказывается, в моем голосе есть особый тембр, характерное только мне вибрато, поэтому меня все равно узнали. Последнюю песню — «Это была любовь» — я вообще старалась петь практически шепотом, будто чуть-чуть простужена, но, видимо, у меня действительно есть свой почерк. Опытный слух Аиды сразу же его уловил», — говорит Зара.
Кстати, Марк Тишман признался, что также догадывался о том, что за одним из аватаров скрывается Зара. На днях он даже спросил певицу, не участвует ли она в проекте.
Зара, конечно, не раскололась, а сослалась на невозможность участия в передаче из-за плотного гастрольного графика. А на самом деле нашла время, чтобы показать себя с новой стороны. На проекте Зара успела исполнить четыре песни.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Зара. Фото: телеканал НТВ
«Я благодарна музыкальным редакторам за то, что они прислушались к моим интересам в выборе песен, — рассказывает Teleprogramma.pro певица. — Я всегда хотела спеть Diva Plravalaguna, потому что диапазон позволяет. Frozen было интересно исполнить в такой необычной роковой аранжировке а-ля Evanescence. «Это была любовь» — нежная, приятная, летняя».
По словам Зары, а вот песня «Ягода малинка», собравшая полмиллиарда просмотров, — уникальный случай на нашей эстраде. К тому же артистка знакома с ее исполнителем Хабибом.
«Дело в том, что много лет назад, когда Хабиб только начинал свою карьеру, он сделал кавер на мою песню. Мне было так приятно, мы стали друзьями в социальных сетях и с тех пор поддерживаем друг друга. Он очень талантливый и целеустремленный парень, настоящий трудоголик», — отмечает Зара.