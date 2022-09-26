«Мы поддерживаем друг друга»: Зара — об отношениях с Хабибом и участии в «Шоу Аватар»

Раскрыт еще один персонаж «Шоу Аватар» на канале НТВ. Выяснилось, что под образом Красной Шапочки скрывалась певица Зара. Артистка призналась, что, несмотря на то что эта трогательная и нежная героиня с белокурыми волосами — полный ее антипод, она является ее любимым персонажем.

По словам Зары, она с детства мечтала быть блондинкой с голубыми глазами. И благодаря проекту «Шоу Аватар» эта мечта воплотилась в жизнь.

Как говорит артистка, самым сложным для нее было скрыть свой голос. Какое-то время это удавалось сделать. Но в эту субботу карты были раскрыты.