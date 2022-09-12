«В первую очередь ожидал разоблачения от Лазарева»: Шоуа — об участии в «Аватаре»

Во втором выпуске шоу «Аватар» на канале НТВ разоблачили человека-амфибию. И это удалось Сергею Лазареву. Он исключительно по голосу определил, что за интернет-картинкой скрывается Александр Шоуа.
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«В первую очередь я ожидал разоблачения от Сергея Лазарева. Он удивительный человек, большая умница, трудоголик и от других требует такого же трудолюбия. Мы с ним в этом очень похожи», — сказал Шоуа.
По словам артиста, он ни на секунду не сомневался, когда его позвали в проект, тем более человек-амфибия — его любимый герой с детства. Сейчас он, конечно, расстроен, что выбыл из соревнований, но ему был интересен и этот короткий опыт.
Ему не пришлось конспирироваться от родных, уезжая на шоу, поскольку близкие никогда не спрашивают, куда он отправляется.
Источник: «А теперь внимание!».