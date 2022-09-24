«Шоу Аватар» покинули сразу два популярных артиста

В субботу, 24 сентября, на НТВ показали четвертый выпуск популярного «Шоу Аватар». На этот раз проект покинули сразу два популярных артиста.
Под Красной шапочкой скрывалась певица Зара. Артистка исполнила на бис песню Il dolce suono, а Аида Гарифуллина пропела часть арии живьем.
Под раздачу также попала Русалочка. Жюри единогласно решили, что этот аватар озвучивает Елена Воробей, и оказались правы. Звезда «Аншлага» выступила с песней «Дельфин и Русалка».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, в отличие от «Маски» в новом шоу перед зрителями предстают цифровые аватары в образах сказочных героев. А озвучивают их будут популярные артисты.
Зрителям предстоит угадать - кто перед ними выступает. И если им удастся рассекретить артиста, то он тут же покидает проект.