«Шоу Аватар» покинули сразу два популярных артиста

В субботу, 24 сентября, на НТВ показали четвертый выпуск популярного «Шоу Аватар». На этот раз проект покинули сразу два популярных артиста.

Под Красной шапочкой скрывалась певица Зара. Артистка исполнила на бис песню Il dolce suono, а Аида Гарифуллина пропела часть арии живьем.

Под раздачу также попала Русалочка. Жюри единогласно решили, что этот аватар озвучивает Елена Воробей, и оказались правы. Звезда «Аншлага» выступила с песней «Дельфин и Русалка».

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