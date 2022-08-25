«Пришлось перенести проекты в Лондоне»: пятым членом жюри «Шоу Аватар» стала Аида Гарифуллина

Канал НТВ раскрыл имя пятого члена жюри нового телепроекта «Шоу Аватар». К Тимуру Батрутдинову, Иде Галич, Сергею Лазареву и Марку Тишману присоединится всемирно известная оперная певица, заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина. Оперная звезда впервые выступит в роли постоянного звездного судьи в телевизионном шоу.

«Предложение стать членом жюри «Шоу Аватар» на НТВ поступило еще в июле, но для оперной певицы это фактически в последний момент, потому что график у нас расписан до 2025 года, - рассказывает Гарифуллина. - Идея проекта так сильно мне понравилась, что сразу же захотелось подвинуть все свои планы, чтобы принять в нем участие. Пришлось даже перенести проекты в Лондоне».

Певица уверена, что этот проект – нечто совершенно новое для России и очень зрелищное.