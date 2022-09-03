«Выпустите меня отсюда»: рассекреченный аватар взмолил о помощи

На канале НТВ стартовал новое шоу, похожее на «Маску», - «Шоу Аватар». На этот раз перед артистами выступают цифровые аватары, а озвучивают их из тайной комнаты артисты. Жюри нужно угадать - кто перед ними выступает.

В первом выпуске разоблачили Емелю. В образе сказочного героя скрывался Гарик Харламов. Жюри единогласно отгадали комика, ведь его голос невозможно ни с кем спутать.

«Просто выпустите меня отсюда, здесь очень жарко», - в свойственной себе манере пошутил рассекреченный Харламов.

«Гарик, почему вы в пижаме?» - спросила Харламова Ида Галич.

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«Я с поезда просто, - заявил Гарик. - И вообще я тут никого не знаю, никого не видел. Нас заводят через специальные коридоры».

Помимо Емели в шоу выступили Белоснежка, Джинн, Дюймовочка, Красная Шапочка, Леший, Мэри Поппинс, Русалочка и Человек-амфибия.