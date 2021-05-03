«Хочу от тебя львят»: как сложилась судьба Анатолия Цоя — победителя первого сезона «Маски»

2 мая на НТВ вышел финальный выпуск второго сезона шоу «Маска». Победителем стал певец Jony, выступавший под маской Крокодила.

Teleprogramma.pro вспомнила, как сложилась судьба финалиста первого сезона популярного проекта.

Победил Лев!

Анатолий Цой скрывался за маской Льва. Этот участник привлекал к себе внимание весь проект, но судьи не могли разгадать, кто же прячется в костюме. Да и выгонять такого участника, откровенно говоря, было жалко. Уж больно хорош оказался исполнитель.

В итоге Цой не только дошел до финала, но и победил в первом сезоне. Бывший солист группы MBAND исполнил песню «Нелюбимая» Батырхана Шукенова и сорвал овации.

Получив главный приз из рук жюри, Цой высказал надежду, что эта победа даст старт его сольной карьере.

Творчество

Анатолий Цой стал известен благодаря популярной мужской группе MBAND. После победы в первом сезоне шоу «Маска», он объявил о своей сольной карьере. Это было в апреле 2020 года.

А спустя месяц представил свою первую песню «Не спится». Артист поблагодарил Константина Меладзе за помощь и поддержку.

Недавно у него вышел новый трек под названием «На ощупь». Поклонники с нетерпением ждут каждую новую композицию кумира. А он все чаще признается, что скучает по работе в MBAND.

Бизнес

Еще до участия в шоу на НТВ артист успевал заниматься не только творческой карьерой, но и бизнесом. Он выпустил свою линейку одежды и активно развивал это направление.

Товары марки TSOY Brand продаются на официальной странице в Instagram. Но вот уже пять месяцев никаких новых постов на странице магазина нет. Так что не исключено, что коронакризис ударил по бизнесу исполнителя.

Происшествия

Летом 2020 года артист попал в ДТП. Несколько дней он хранил молчание, но был вынужден успокоить взволнованных фанатов. Цой признался, что ему предстоит длительная реабилитация.

«Сломал ногу в двух местах. Вставили пластину, вкрутили винт. Прооперировали, одиннадцать швов. То же самое произошло с рукой — два перелома, сломан палец, сломана кисть, на руке открытый перелом. Тоже прооперировали, несколько швов», — поделился подробностями Анатолий.

Личная жизнь

Участие в проекте очень повысило интерес к 31-летнему музыканту. В первые месяцы поклонницы буквально заваливали его сообщениями в соцсетях.

«Я хочу от тебя львят», — это самые безобидные признания.

Но подобными заявлениями тронуть сердце Льва не удалось, про свою личную жизнь музыкант говорит неохотно. Но, как известно, шило в мешке не утаишь. И сразу после громкой победы в прессе появилась информация, что красавчик вот уже 10 лет женат на Ольге Ким. У супругов подрастает дочь (а по другой версии, трое детей). Но чтобы не портить образ сердцееда, было решено скрывать этот факт биографии Анатолия.

Не успели поклонницы смириться с семейным статусом кумира, как он закрутил роман с 21-летей падчерицей Стаса Михайлова — Евой Канчельскис. Согласитесь, событие никак не вяжется с жизнью семьянина.

Анатолий и Ева познакомились во время светского мероприятия. Между ними стразу проскочила искра и артист предложил девушке сняться в своем клипе на песню «Одеяльная». Сцены получились достаточно откровенными и вскоре роман в кадре стал романом в реальной жизни.

Важная деталь: на страничке девушки в соцсетях упоминания о молодом человеке нет. Зато имеется целая галерея снимков с другими медийными личностями.

Сам Анатолий в интернете не активен и снимками с поклонниками не делится. Так что не исключено, что роман был пиар-ходом, чтобы поддержать популярность музыканта.

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