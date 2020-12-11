«Проводят много времени вместе»: Анатолий Цой закрутил роман с Евой Канчельскис

Музыкант Анатолий Цой закрутил роман с падчерицей певца Стаса Михайлова Евой Канчельскис. Правда, свои чувства они пока скрывают от широкой публики.

Как отмечают в окружении парочки, роман начался с того, что певец пригласил девушку сняться в клипе на песню «Одеяльная». Кстати, в этом клипе есть несколько достаточно откровенных сцен. С Цоем по сюжету Канчельскис пришлось предстать в постели и в ванной.

«Сейчас они проводят много времени вместе», — отметили в окружении влюбленных.

Отметим, что о любовных отношениях парочки знают только их самые близкие люди. Анатолий красиво ухаживает за Евой, дарит ей дорогие подарки. Ева уже представила возлюбленного маме и Стасу Михайлову, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ева Канчельскис — дочь Инны Михайловой и футболиста Андрея Канчельскиса. Девушка в прекрасных отношениях со Стасом Михайловым, с которым порой выкладывает совместные фотографии. Заметим, что на период пандемии Ева вернулась в Россию, где и обзавелась новыми знакомствами.

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