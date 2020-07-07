Женат, воспитывает дочь: победитель «Маски» Анатолий Цой 10 лет скрывал семейное положение

Все это время некоторые поклонницы артиста были уверены: молодой человек свободен, а значит, у них есть шанс.

Победитель проекта «Маска» на НТВ Анатолий Цой 10 лет скрывал свою жену и детей. Для многих существование семьи у бывшего солиста мужской четверки Mband стало шоком, ведь изначально Анатолий позиционировал себя как холостяка. На самого яркого исполнителя квартета засматривались даже знаменитые женщины: в свое время о романе между Цоем и Анной Седоковой не судачил только ленивый.

Во вторник, 7 июля, журналисты вскрыли неожиданные подробности: талантливый исполнитель женат вот уже 10 лет. Вторую половинку казахского певца зовут Ольгой – в свое время она родила исполнителю дочь.

Отношения между мужчиной и женщиной зародились, когда первый еще только отбирался на проект «Хочу к Меладзе». Ольга же старалась всячески скрывать свое присутствие – в социальных сетях она создала фейковую страничку, подписаться на которую могут только члены семьи и самые близкие друзья.

Кроме того, выяснилось, что Седокова, которую и называли любовницей Цоя, на самом деле знакома с законной супругой, поэтому ревности со стороны второй не было, отмечает Super.

Ранее Анатолий старался не распространяться о личной жизни в интервью. В последних беседах с журналистами Цой регулярно делал акцент на рабочих моментах и достижениях, анонсах проектов и выпуске новых синглов. Теперь же стало понятно, почему поведение было именно таким.