«Абсолютно бесплатно»: Анатолий Цой вспомнил о своем участии в рейтинговом шоу «Маска»

Певец Анатолий Цой ответил на вопрос, платно или бесплатно он участвовал в первом сезоне шоу «Маска». Ранее один из продюсеров проекта не стал говорить, платят ли что-то звезды, когда надевают на себя маски.

«Я участвовал в проекте, конечно, абсолютно бесплатно». Анатолий Цой

Также певец затронул щекотливую тему личной жизни. Так, компетентные издания не раз писали, что он встречается с падчерицей музыканта Стаса Михайлова, Евой Канчельскис. Сам певец на этот счет хранит молчание. По его словам, он предпочитает не говорить о личной жизни. Поэтому в Сети часто и появляются слухи.

Как добавил Анатолий Цой, ему хочется оставаться простым человеком. В то же время он неожиданно не стал отрицать, что, возможно, у него уже есть дети. По его словам, он уже семь лет гастролирует по стране и за это время после концертов могло случиться всякое, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анатолий Цой в нынешнем сезоне шоу «Маска» поддерживает участницу в костюме Змеи. Сам он уверен, что там прячется Светлана Лобода.

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