«Сломал ногу и руку в двух местах»: Анатолий Цой прокомментировал недавнее ДТП со своим участием

Музыкант Анатолий Цой в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировал недавнее ДТП со своим участием. Он серьезно пострадал в этой аварии и сейчас восстанавливается.

«Сломал руку и ногу в двух местах. В жизни такое случается, к сожалению, со многими. Никто, если честно, не застрахован. Берегите себя. Будьте осторожны. Причем я был рядом с водителем, а не за рулем». Анатолий Цой

Как отметил Анатолий Цой, ему вставили пластину и вкрутили винт в ногу. Всего было наложено 11 швов. По словам музыканта, ближайшие три месяца он будет проходить курс реабилитации. При этом у него стало больше свободного времени, чтобы поработать над своим музыкальным материалом.

Напомним, что Анатолий Цой стал известен благодаря популярной мужской группе MBAND. Также он стал победителем шоу «Маска», которое шло по каналу НТВ. В апреле 2020 года он объявил о начале сольной карьеры.