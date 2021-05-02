Сергей Соседов предположил, кто может скрываться под маской Зайца

Второй сезон шоу «Маска» подошел к концу. Как вы думаете, кто станет победителем проекта? В финал вышли Змея, Заяц, Лама, Крокодил и каждый из них имеет все шансы на победу.

Раскрыть этих участников так и не вышло, хотя и зрители, и члены жюри давно делятся своими предположениями.

Teleprogramma.pro попросила музыкального критика Сергея Соседова послушать выступление Зайца и попробовать угадать, кто скрывается под маской.

«Надо признать, что за два сезона «Маски» я безошибочно определил только Ларису Долину, но ее было сложно не угадать. Буквально с первых нот стало понятно, что это она. Про остальных только гадать приходится. В случае с Зайцем я тоже не могу понять и с уверенностью сказать, кто это. Подозревают, что Заяц – это Денис Клявер и я, пожалуй, соглашусь. И облик и голос похожи. Заяц — это профессионал, который может петь в разных стилях. А Клявер – артист, он может перевоплотиться в любого и его сложно разгадать», — заключил Сергей Соседов.

Стоит отметить, что есть еще один вариант. Многие уверены, что под маской скрывается Тимур Батрутдинов, но эксперты отмечают эту версию, так как Заяц слишком профессионально поет.

Резидент Comedy Club ранее подобными музыкальными способностями не блистал.

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