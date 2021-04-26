«Как он обыграл всех!»: в Сети обсуждают уход Неваляшки из шоу «Маска»

На шоу «Маска» рассекретили Неваляшку. Многие зрители были уверены, что это оранжевое круглое чудо дойдет до финала, однако, жюри решило иначе. Обеспечив Зайца путевкой к финишу, председатель жюри Филипп Киркоров решил, что Неваляшке пришло время покинуть проект.

В костюме игрушки оказался Стас Пьера. Для многих телезрителей это стало настоящим сюрпризом. Хотя члены жюри единогласно предположили, что на сцене именно внук Эдиты Пьехи.

В Сети продолжаются бурные обсуждения предфинального выпуска. И для многих стало настоящим открытием участие Стаса Пьехи в «Маске». Большинство фанатов проекта признались, что не ожидали от артиста такого юмора, харизмы и владения огромным набором музыкальных приемов.

«Сказано «Такого Стаса мало кто знал», да нет, таким его ни кто не знал. Несмотря на харизму, супер голос там столько еще скрыто», «Я в шоке! Как он обыграл всех», «Я была ошарашена тем, что под маской оказался Стас Пьеха. Так невероятно круто спрятал свой голос!!!», «Голос безумно был похож на Юрия Гальцева, он тоже умеет так петь», «Вообще не ожидала, что в неваляшке Стас!», «А я до конца не верил что это Стас», — пишут в комментариях у Валерии.

Кстати, долгое время жюри придерживалось версии, что оранжевая Неваляшка – это Юрий Гальцев. И Стас Пьеха активно подыгрывал судьям в этом. Однако, в последнем для себя выпуске он немного расслабился и не спрятал свой тембр, чем себя и выдал.

«Я пустила слезу! Болела за Неваляшку всей душой!», «Браво!!!Очень жаль, что не попали в финал. Вы лучший», «Я афигела!», «Просто позор этому шоу!!! Стас финал был ваш!! Самая сложная маска, без движений, только пальцы и как вы вынули душу нашу. Низкий поклон, лучший!! Гений», «Неверояшка», «Так же жалко терять, как и Носорога», «Лучший», — пишут поклонники Пьехе.

Болела за Неваляшку и Алла Пугачева. Она одарила Стаса Пьеху аплодисментами, оценив его участие на шоу.

Смотрите также