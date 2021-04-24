«Проверен тысячами мужчин»: Тимур Батрутдинов на «Камеди Клаб» высмеял Митю Фомина

Шоумен Тимур Батрутдинов в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ высмеял во время одной из сценок музыканта Митю Фомина.

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Тимур Батрутдинов

Напомним, что Митя Фомин получил широкую известность, выступая в группе «Hi-Fi». Он лауреат премии «Золотой граммофон» и «Песня года». Певцу, которому уже 47 лет, приписывают разные романы, но он никогда не был женат. Это порождает слухи о его нетрадиционной ориентации.

Тимур Батрутдинов, которому 43 года, также никогда не был женат. В 2015 году он участвовал в проекте «Холостяк», где победительницей стала Дарья Канануха. Вскоре после шоу они расстались.

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