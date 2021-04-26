«Мой победитель «Маски»: Денис Клявер обратился к Неваляшке после разоблачения на шоу

Певец считает, что Стас Пьеха был достоин дойти до финала.

Стасу Пьехе, выступавшему в шоу «Маска» в костюме Неваляшки, совсем немного не хватило до выхода в финал проекта, который на телеканале НТВ покажут 2 мая.

В минувшее воскресенье, 25 апреля, Неваляшку разоблачили. Судьи выразили Стасу Пьехе свое восхищение, отметив, что он раскрылся на проекте не только как вокалист, но и как блестящий юморист.

Друг Стаса Пьехи, певец Денис Клявер признался в Instagram, что для него тот — номер один.

«Неваляшечка! Поздравляю, братец! Мой победитель «Маски»! Этот шанс удивить всех ты использовал на 300%. От души, Стасян», — написал Денис Клявер.

Он также добавил, что в восторге от самого шоу «Маска», считая его проектом мирового уровня.

«Высший уровень качества телепроекта. Максимальный упор на отличный вкус. Да и все воедино! Начиная от невероятных музыкальных, креативных прочтений хитов, конечно, соответствующей постановки, видеоряда, и весь продакшн на мировом уровне!» — восхищается Клявер.

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