«Хотели нагнуть Ксюшу, получилось наоборот»: Соседов встал на сторону Собчак в истории с пуховиками

Музыкальный критик Сергей Соседов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ встал на сторону светской львицы Ксении Собчак в истории с пуховиками. Телеведущая ранее отдала на реставрацию два изделия, а денег в итоге не заплатила.

По словам Алены Мартыненко, администратора химчистки, Собчак обещала разместить рекламный пост в соцсетях, но не сделала этого. «Мы выставили ей в итоге счет. Там было 120 тысяч рублей. Она не заплатила деньги. Она через свою помощницу кормила нас завтраками. Через полчаса, через час обещала все сделать».

Между тем Соседов, когда узнал о сумме за работу, то буквально взорвался от возмущения.

«120 тысяч! А за что? За рыжие пятна около пуговицы. Вы хотели Ксюшу нагнуть что ли? Господи. За что 120 тысяч? Вы смеетесь совсем что ли. Я бы не стал платить такую сумму. Там делать нечего. Дома можно было с мылом потереть. Я был бы оскорблен просто. Они хотели нагнуть Ксюшу, а получилось наоборот. Ну не может такая работа столько стоить. Я тут на стороне Ксюши. Она была просто оскорблена. Да вы с ума сошли». Сергей Соседов

Напомним, что представители химчистки собираются судиться с Ксенией Собчак. Она до сих пор не расплатилась с ними.

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