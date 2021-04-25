Звезда мировой сцены: Прохор Шаляпин предположил, кто скрывается под маской Ламы

Российский исполнитель послушал выступление Ламы из шоу «Маска» и попробовал разгадать, кто скрывается в этом костюме.

Шоу «Маска» подбирается к своему логичному завершению. За победу сражаются всего пять участников: Лама, Неваляшка, Змея, Заяц и Крокодил.

Кто покинет проект 25 апреля? Пока загадка. Teleprogramma.pro тоже пытается рассекретить участников и помогает нам в этом Прохор Шаляпин.

Он безошибочно разгадал по голосу Юрия Стоянова, который был Бананом, Кирилла Туриченко, скрывавшегося под маской Носорога, и многих других участников. Теперь попробуем раскрыть Ламу.

«Первое, что я хочу отметить — для профессионала такого уровня — данное шоу просто развлечение. Скорее всего, он согласился не из скуки, а из уважения к членам жюри, организаторам», — полагает Прохор Шаляпин.

Обычно у исполнителя имеется два-три варианта, кто может скрываться под маской, но в случае с Ламой вариант всего один.

«На этот раз я надеюсь, что мое чутье меня не обманет. Это Юсиф Айвазов. Мне посчастливилось быть лично знакомым с ним. Лет десять назад я слышал, как он пел в караоке. Люди встали и начали аплодировать, хотя такое бывает крайне редко. Это голос и талант, который будет оценен везде: и на первой сцене мира и в любом караоке», — рассуждает Прохор.

Он не сомневается, что маска Ламы скрывает супруга Анны Нетребко. Его выдает «невероятный голос, который пробирает до мурашек».

«Его и Анну Нетребко можно сравнить только с Федором Шаляпиным. Это мировой уровень», — заключил Шаляпин.

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